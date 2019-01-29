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29.01.19 13:24
Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение
"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сказала И.Волк.
"Организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами. В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры (Третьяковской галерее - ИФ)", - отметила И. Волк.
У похищенной картины Куинджи есть незначительный ущерб в виде потёртостей при краже, он будет устраняться специалистами, заявили в Минкультуры.
"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
Он подчеркнул, что повреждения носят не критический характер и будут устраниться специалистами, вероятнее всего, Русского музея.
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Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
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