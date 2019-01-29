Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение

29.01.19 13:24

© РИА Новости. МВД России

29 января. Interfax-Russia.ru - Подозреваемому в хищении Москва картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сказала И.Волк.

"Организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами. В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры (Третьяковской галерее - ИФ)", - отметила И. Волк.

У похищенной картины Куинджи есть незначительный ущерб в виде потёртостей при краже, он будет устраняться специалистами, заявили в Минкультуры.

"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Он подчеркнул, что повреждения носят не критический характер и будут устраниться специалистами, вероятнее всего, Русского музея.