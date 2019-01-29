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Жителей Подмосковья старше 80 лет освободят от платы за вывоз мусора - губернатор

© РИА Новости. Максим Богодвид
29 января. Interfax-Russia.ru - Ряд льгот на плату за вывоз мусора для старшего поколения введут в Московской области, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

"Для неработающих пенсионеров до 70 лет льготы составят 30%, от 70 до 80 лет - мы предоставим скидку всем в 50%, жителей старше 80 лет полностью освободим от платы за вывоз мусора", - сказал А.Воробьев в ежегодном обращением к жителям области.

Губернатор напомнил, что на следующей неделе жители Подмосковья получат "платежки" за ЖКУ, куда впервые будет включена плата за вывоз мусора.

"Необходимо крайне внимательно подойти к любым ошибкам тарификации, избежать несправедливого подхода", - сказал А.Воробьев.

Первая платежка за ЖКУ, где будет учтен платеж за вывоз отходов, будет сформирована в Московской области с учетом льгот для пожилых жителей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"Льготы начнут действовать с первой платежкой. Сегодня губернатор принял решение, мы быстро подготовим изменения в закон в Московскую областную думу", - сказал Е.Хромушин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

С 1 января 2019 года на территории Подмосковья введена система раздельного сбора мусора. До этого тариф на вывоз отходов был включен в статью за содержание и ремонт домов и в среднем по области составлял 4,79 руб. за 1 кв. м жилья, теперь он вынесен в "платежку" отдельной строкой и составляет 8 руб. за 1 кв. м жилья.

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