ФСБ против создания единой базы данных о задержанных

29.01.19 13:32

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 января. Interfax-Russia.ru - ФСБ выступила против создания единой базы данных о задержанных, так как это позволит получить доступ к информации о задержании подозреваемых в шпионаже и госизмене "лицам, причастным к осуществлению противоправной деятельности в ущерб безопасности в РФ".

"По пункту 10.1 рекомендаций предложение о создании единой базы данных о задержанных и определение подозреваемым (обвиняемым) круга лиц, которым может быть сообщено о его задержании и открыт доступ к информации о месте его нахождения, создаст предпосылки для получения информации о задержании подозреваемых (обвиняемых) лицами, не имеющими непосредственного отношения к расследованию уголовного дела, а также заинтересованными в его исходе, в том числе, причастными к совершению преступления", - говорится в ответе ФСБ на рекомендации Совета по правам человека по итогам спецзаседания "Открытость и законность - главные гарантии уважения человеческого достоинства в учреждениях уголовно-исполнительной системы".

Ответ ведомства размещен на сайте СПЧ.

"Реализация данных может позволить лицам, причастным к осуществлению противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ, получить информацию о задержании подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам о государственной измене или шпионаже", - считают в ФСБ.