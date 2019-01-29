Молочные продукты с середины 2019 года начнут снабжать информацией об отсутствии растительных жиров

29.01.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое обязывает размещать молочные продукты в каждом торговом зале отдельно и сопровождать информацией об отсутствии растительных жиров.

"Мы дополняем правила продажи отдельных товаров, согласно этому постановлению молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира", - сказал Д.Медведев на совещании по вопросу подготовки госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий.

Новые правила по торговле молочной продукцией начнут действовать, добавил премьер, с середины 2019 г. для того, чтобы ритейлеры могли к ним подготовиться.

"Чтобы у ритейлеров были соответствующие возможности и время на подготовку, новые правила начнут действовать с середины года, то есть с 1 июля текущего года", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что новые правила необходимы, поскольку покупатели имеют право знать, что они приобретают. "В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и срок увеличить хранения молочной продукции, снизить себестоимость, то есть свои плюсы, но не далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному", - сказал премьер.

Д.Медведев подчеркнул, что новшества будут полезны малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. "Им зачастую непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно, если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации", - сказал он.

Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине, заметил глава правительства, позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством этой продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.