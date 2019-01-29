Доступ к банковской тайне поможет ФАС бороться с картельными сговорами

29.01.19 13:35

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, предоставляющий ведомству доступ к банковской тайне в рамках борьбы с картельными соглашениями, говорится в сообщении ФАС.

Речь идет о сведениях о движении средств на счетах компаний. В своем сообщении служба напоминает, что закон "О защите конкуренции" уже сейчас предоставляет ФАС право запрашивать информацию, составляющую банковскую тайну.

"В целях унификации антимонопольного законодательства и закона "О банках и банковской деятельности" ФАС подготовила законопроект, прямо наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну", - говорится в сообщении. По закону "О банках и банковской деятельности" соответствующие полномочия ФАС не предоставляются.

В сообщении поясняется, что доступ к тайне может быть обеспечен только по мотивированному запросу службы. Законопроект не касается счетов физлиц, отмечает ФАС.