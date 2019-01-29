Установлен подозреваемый в лжеминировании десятков учреждений в Приморье

29.01.19 13:47

Фото официального аккаунта антитеррористической комиссии Приморского края в Instagram

29 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании, поступивших на прошлой неделе в соцобъекты и госучреждения во Владивостоке, сообщил во вторник официальный аккаунт антитеррористической комиссии Приморского края в Instagram.

"В Приморье в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Приморскому краю выявлен гражданин, который сообщил о причастности к рассылке писем о минировании учреждений Приморья", - говорится в сообщении.

Подозреваемый подтвердил, что все рассылки, носящие террористический характер, были ложными, и полностью признал свою вину. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. О личности подозреваемого не сообщается.

23 января в ряд учреждений Владивостока поступили электронные письма, в которых сообщалось о минировании зданий. Письма поступили с разных IP-адресов, которые были зарегистрированы на территории Ближнего и Дальнего Востока. Ложные сообщения о заминировании в Приморье получили пять больниц, 26 средних общеобразовательных школ, 10 торговых центров, а также муниципальные и краевые органы власти. Всего поступило 46 анонимных сообщений с угрозами взрывов.

Людей из зданий эвакуировали, объекты обследовали специалисты, взрывных устройств не обнаружили.