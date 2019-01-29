Правительство выделит более 25 млрд руб. на развитие сельских территорий в 2019 году

29.01.19 14:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 января. Interfax-Russia.ru - Правительство выделит более 25 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2019 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания о ходе подготовки госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

"Только в этом году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы кабинета министров, успехи российского агропромышленного комплекса связаны не только с мощной государственной поддержкой, оказываемой сельскому хозяйству в последние годы, но это, прежде всего, заслуга тех людей, которые работают и живут на селе. В связи с этим государство обязано обеспечить им достойные условия жизни.

"Это не только теплые дома с современным водоснабжением - хотя это тоже очень важно, но нужны и дороги, чтобы можно было подъехать и к жилью, и к школам, и к магазинам в любую погоду, нужен доступ к социальной инфраструктуре, к услугам здравоохранения, образования, и конечно условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время", - сказал Д.Медведев, упомянув в этой связи дома культуры, доступ к интернету, спортивным площадкам.

Премьер подчеркнул необходимость комплексного подхода к формированию нового типа сельских поселений. Правительство утвердило стратегию устойчивого развития сельских территорий до 2030 года. В течение пяти лет велась работа по развитию таких территорий через федеральную целевую программу, а также подпрограмму государственной программы по развитию сельского хозяйства. Всего на указанные цели за это время было направлено более 170 млрд рублей.

Касаясь отдачи от этих денег, Д.Медведев упомянул тот факт, что на селе было построено почти 4 млн кв. м жилья, более половины из которых предназначено для молодых семей и специалистов. Также открыты 630 фельдшерских и акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, заработали школы почти на 13 тыс. мест. Кроме того, строились дороги, проводились газ и вода, открывались спортплощадки и клубы.

"Таким образом, результаты есть, но и сделать еще предстоит очень много", - заявил Д.Медведев.

Он напомнил о поручении президента о разработке новой госпрограммы развития сельских территорий. Данный вопрос обсуждался на совещании, которое прошло в октябре прошлого года на Ставрополье.

Госпрограмма должна учитывать мероприятия, которые предусмотрены в рамках реализации национальных проектов. "Безусловно, нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность. Это должен быть четко выстроенный, продуманный документ, с реальными сроками исполнения, с экономическими обоснованиями под каждой из статей расходов", - отметил премьер.

Он особо подчеркнул, что уже сейчас на этапе подготовки необходимо учесть два принципиальных момента.

Во-первых, необходимо исключить дублирование позиций, которые содержатся в других госпрограммах. Предполагается, что координировать работу ведомств и определять необходимые для развития сельских территорий мероприятия будет Минсельхоз.

Во-вторых, нужно четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь. А для этого надо учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе.