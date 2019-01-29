Северо-Кавказская электронная таможня открылась в Минводах

29.01.19 14:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 января. Interfax-Russia.ru - Новое здание Северо-Кавказской электронной таможни во вторник введено в эксплуатацию в Минеральных Водах (Ставропольский край), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Сегодня открываем новое здание электронной таможни. (...) Создавая электронные таможни и центры электронного декларирования, мы, прежде всего, планируем существенно ускорить и упростить электронные процедуры, сам процесс таможенного оформления сделать более объективным и независимым, обеспечить единообразие принятия решений по выпуску таможенных декларации по всей стране, и, в конечном счете, повысить собираемость и перечисление платежей в федеральный бюджет", - сказал на торжественном открытии руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Он отметил, что это "существенный и новый этап в развитии таможенного дела".

По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, Северо-Кавказская электронная таможня (СКЭТ) - это таможенный орган, который создан в рамках реализации первого этапа плана мероприятий по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год. В компетенцию таможни входит прием, регистрация электронных деклараций на товары и электронных документов, принятие решений о выпуске товаров. Это одна из первых трех таможен подобного формата в России и единственная в СКФО.

"В центре электронного декларирования СКЭТ сконцентрировано оформление более 97% всех деклараций", - говорится в сообщении.