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29.01.19 14:31

Страдающим хроническими заболеваниями пожилым жителям Ленобласти предложат носить браслеты с QR-кодом

© РИА Новости. Максим Блинов
29 января. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область внедряет технологии QR-кодов при оказании первой доврачебной помощи пожилым людям, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

В силиконовом браслете содержится краткое руководство по оказанию первой доврачебной помощи для больных с хроническими заболеваниями (деменция, эпилепсия, сахарный диабет).

"Помочь пожилому человеку сможет любой прохожий. Для этого необходимо навести камеру мобильного телефона на QR-код браслета, после чего на экране высветится инструкция о первой помощи пострадавшему. Далее надо следовать этой инструкции до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время разработано три вида таких браслетов: для домов престарелых, для людей, находящихся в группе риска, и для индивидуального использования (заносятся данные по желанию владельца).

Как отмечают в пресс-службе, проект уже запущен во Всеволожском доме-интернате.

В релизе уточняется, что браслеты помогут в оказании помощи людям с болезнью Альцгеймера. Однако на стадии внедрения браслетов с QR-кодом в повседневное использование не стоит забывать, что всем людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо носить с собой записку с перечисленными заболеваниями, домашним адресом и телефоном, по которому можно связаться с родственниками.

Как сообщалось, в Калининградской области запущен социальный проект поддержки людей, страдающих потерей памяти. Таким гражданам будут выдавать специальный значок с QR-кодом с информацией о его носителе, контактным телефоном близких или соцучреждения, по которому необходимо связаться в экстренном случае.

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