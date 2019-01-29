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29.01.19 14:42
Путин на встрече с тамбовским губернатором призвал его удерживать уровень зарплат учителей выше среднего по региону
В понедельник в ходе встречи с президентом А.Никитин рассказал, что уровень заработной платы учителей в регионах разнится по размеру, но Тамбовской области удается выполнить ее соотношение к средней зарплате по экономике.
"Не опускаете?", - спросил В.Путин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
"Не опускаем. На следующий год должна быть выше, потому что, если средняя заработная плата 26 300 в этом году в целом по Тамбовской области, на следующий год мы рассчитываем, что средняя заработная плата будет 28 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что поскольку соотношение мы исполняем ...", - сказал А.Никитин.
"Это соотношение надо держать", - подчеркнул президент.
А.Никитин рассказал, что в целом уровень заработной платы в регионе вырос. При этом особенно высокие темпы роста наблюдаются в сфере сельского хозяйства и переработки.
"Заработная плата у нас составила 105,6 процента, причем это заработная плата уже скорректированная. Она выросла, причем выросла по реальному сектору экономики. Средняя заработная плата по региону составила 26 300 рублей", - сказал он.
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