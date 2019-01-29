Коммунальная авария, оставившая без воды около 3 тыс. жителей Смоленской области, ликвидирована

29.01.19 14:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты МУП "Горводоканал" устранили последствия прорыва водопровода, из-за которого 2,9 тыс. жителей города Сафоново Смоленской области остались без горячего и холодного водоснабжения.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что ремонтные работы были завершены в 13:40. В настоящее время подача воды возобновлена.

Во вторник утром в результате прорыва трубы во 2-ом микрорайоне города Сафоново 19 жилых домов, в которых проживает 2,9 тыс. человек, остались без водоснабжения.