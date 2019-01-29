Анонимные сообщения о минировании соцобъектов и госучреждений Поволжья не подтвердились

29.01.19 14:51

© РИА Новости. Егор Алеев

29 января. Interfax-Russia.ru - Службы экстренного реагирования после сообщений о минировании проверили социальные объекты и госучреждения в ряде регионов Приволжского федерального округа и не нашли взрывных устройств.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что во вторник днем в полицию поступила информация о том, что в нескольких государственных учреждениях Оренбурга заложены взрывные устройства.

На место выехали представители служб экстренного реагирования.

"Специалисты обследовали территории на предмет наличия взрывчатых веществ. В работе были задействованы служебные собаки. В нескольких социальных объектах и административных зданиях проведена эвакуация граждан. Опасных предметов и устройств не обнаружено. В настоящее время информация о якобы заминированных зданиях в областном центре не подтвердилась", - говорится в сообщении.

По факту распространения массовых ложных сообщений об угрозе взрыва сотрудники полиции и ФСБ России проводят доследственную проверку.

Информация о минировании соцобъектов не подтвердилась и в Ижевске, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе самарского облправительства агентству сказали, что анонимные сообщения, поступившие на электронную почту лечебных учреждений Самары, проверяются правоохранительными органами.

"В данный момент информация подтверждения не получила", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе мэрии Перми агентству сообщили, что по состоянию на 16:00 (14:00 мск) ни в одном из объектов, куда поступали подобные сообщения, информация о минировании не подтвердилась.

В свою очередь в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края агентству сообщили, что в Перми сообщения о возможном минировании поступили в 23 объекта.

"Всего эвакуировано 6 тыс. 899 человек, их них 4 тыс. 100 несовершеннолетних", - сказал собеседник.

Кроме того, в городе Березники (Пермский край) из зданий учреждений здравоохранения, куда поступали сообщения о лжеминировании, были эвакуированы 1 тысяча 178 человек.

Во всех случаях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Собеседник уточнил, что в Перми проверка еще продолжается.