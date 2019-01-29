Огромные очереди выстроились за билетами на церемонию открытия Универсиады в Красноярске

29.01.19 15:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 января. Interfax-Russia.ru - За билетами на торжественные церемонии открытия и закрытия Универсиады-2019 в Красноярске выстроились огромные очереди, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В частности, в билетном центре торгово-развлекательного комплекса "Планета" очередь за билетами на открытие Всемирных Студенческих игр растянулась на несколько десятков метров.

В социальных сетях горожане также выкладывают фотографии огромных очередей, количество людей в которых достигает несколько сотен человек.

Продажи билетов на церемонии открытия и закрытия Игр стартовали во вторник в нескольких точках продаж в Красноярске, а также на официальном сайте Универсиады в 16:00 (10:00 мск). В продажу поступили первые 2 тыс. билетов.

Билеты, распространяемые через сайт, были раскуплены с начала продаж в течение нескольких секунд.