Крымский омбудсмен не получала обращений о пропаже капитана "Норда" на Украине

29.01.19 15:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 января. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина не располагают информацией о местонахождении капитана сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым) Владимира Горбенко, удерживаемого с марта 2018 года на Украине.

"Со стороны уголовно-процессуального законодательства РФ претензий к Владимиру Горбенко нет. Соответственно, в случае возвращения в Крым, его никто не собирается объявлять в розыск или привлекать к ответственности (...) В любом случае, обращений о пропаже капитана судна "Норд" В.Горбенко на Украине нам не поступало", - говорится в комментарии омбудсмена, который распространила ее пресс-служба во вторник.

Адвокаты и судовладелец сообщили о пропаже капитана "Норда" 28 января. По их данным, В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе, днем 26 января вышел из дома, и с тех пор о нем ничего не слышно. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что к инциденту не причастна. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила власти Украины предоставить данные о местонахождении капитана судна "Норд".