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29.01.19 15:54
Крымский омбудсмен не получала обращений о пропаже капитана "Норда" на Украине
"Со стороны уголовно-процессуального законодательства РФ претензий к Владимиру Горбенко нет. Соответственно, в случае возвращения в Крым, его никто не собирается объявлять в розыск или привлекать к ответственности (...) В любом случае, обращений о пропаже капитана судна "Норд" В.Горбенко на Украине нам не поступало", - говорится в комментарии омбудсмена, который распространила ее пресс-служба во вторник.
Адвокаты и судовладелец сообщили о пропаже капитана "Норда" 28 января. По их данным, В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе, днем 26 января вышел из дома, и с тех пор о нем ничего не слышно. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что к инциденту не причастна. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила власти Украины предоставить данные о местонахождении капитана судна "Норд".
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