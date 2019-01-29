Челябинские прокуроры будут взыскивать моральный вред со лжеминеров

29.01.19 16:17

© РИА Новости. Александр Гальперин

29 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Челябинской области намерена создать практику взыскания морального вреда в пользу граждан, пострадавших от действий лжеминеров, сообщил прокурор области Виталий Лопин на пресс-конференции во вторник.

"Преступники, которые непонятно чем руководствуются, делая ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах, должны нести полную ответственность не только в рамках уголовного кодекса, но и в рамках гражданского производства. Мною дано указание прокурорам в каждом подобном случае при установлении виновного лица обращаться с исковыми требованиями о взыскании морального вреда в пользу социально незащищенных граждан", - сказал В.Лопин.

Он пояснил, что речь идет о защите прав пенсионеров, инвалидов и детей, которые испытывали моральные страдания в результате эвакуации и других действий, связанных с проверкой сообщения.

"Такой практики еще нет, мы попытаемся ее создать. Пусть преступники помимо материальной ответственности за ущерб правоохранительным органам, также несут материальную ответственность перед гражданами. Может быть, тогда они не будут совершать эти преступления", - отметил прокурор.

Он пояснил, что сумма иска в пользу конкретного человека будет определяться на основании того морального ущерба, который понес гражданин.

"Прокурор будет беседовать с людьми, на этом основании будут заявляться суммы материального ущерба в суде", - уточнил В.Лопин.

Первым опытом такого взыскания станут иски о возмещении морального вреда к виновнику эвакуации жителей многоквартирного дома в Южноуральске.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который неделю назад из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенном в многоквартирном доме взрывном устройстве. В результате в 20.00 было эвакуировано порядка ста человек, жители около трех часов дожидались завершения проверки всех помещений дома и смогли вернуться в квартиры только после 23.00.