Похититель картины Куинджи арестован до 27 марта

29.01.19 17:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 января. Interfax-Russia.ru - Таганский суд Москвы арестовал Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года", - огласила решение судья Альбина Тимакова.

Известно, что преступление было совершено группой лиц, однако соучастники преступления ще не установлены.

"В настоящее время установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь во вторник в Таганском суде Москве, где рассматривается вопрос об аресте Д.Чуприкова.

Он также отказался комментировать суду предъявленное ему обвинение.

"Я хочу воспользоваться 51 статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого - ИФ)", - сказал Д.Чуприков на вопрос судьи Таганского суда Москвы Альбины Тимаковой о том, считает ли он обоснованным предъявленное ему обвинение.

Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (пункт "а" части 2 статьи 164 УК РФ).