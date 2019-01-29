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29.01.19 17:21
Похититель картины Куинджи арестован до 27 марта
"Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года", - огласила решение судья Альбина Тимакова.
Известно, что преступление было совершено группой лиц, однако соучастники преступления ще не установлены.
"В настоящее время установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь во вторник в Таганском суде Москве, где рассматривается вопрос об аресте Д.Чуприкова.
Он также отказался комментировать суду предъявленное ему обвинение.
"Я хочу воспользоваться 51 статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого - ИФ)", - сказал Д.Чуприков на вопрос судьи Таганского суда Москвы Альбины Тимаковой о том, считает ли он обоснованным предъявленное ему обвинение.
Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (пункт "а" части 2 статьи 164 УК РФ).
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