Предприятия Красноярского края получат по линии ГОЗ более 20 млрд рублей в текущем году

29.01.19 16:37

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

29 января. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны в 2019 инвестирует в предприятия Красноярского края по линии государственного оборонного заказа более 20 миллиардов рублей, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на рабочем совещании, которое прошло во вторник на заводе "Красмаш".

В прошлом году предприятия оборонно-промышленного комплекса края получили от Минобороны РФ заказов на 12,3 млрд рублей.

В свою очередь, как отмечалось на совещании, регион совместно с военным ведомством конструктивно решает социальные вопросы военнослужащих и членов их семей: в частности, это места в детсадах и школах, трудоустройство жён офицеров и контрактников.

Гендиректор "Красмаша" Александр Гаврилов доложил министру обороны, что все работы по гособоронзаказу выполняются в графике.

После совещания С.Шойгу и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели объекты спортивного комплекса "Енисей", где скоро будет дан старт Всемирной универсиаде.

Представители юнармейской школы, которая создана при "Красмаше" и где обучаются почти 500 ребят, вручили министру обороны факел универсиады, изготовленный на предприятии.