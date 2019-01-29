Вышедшим на пенсию шахтерам вернут право на получение бесплатного угля

29.01.19 17:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС – Группа депутатов комитета Госдумы по энергетике и комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов внесла законопроект, восстанавливающий право российских шахтеров-пенсионеров и членов их семей на обеспечение пайковым углем, сообщил депутат Госдумы, один из авторов законопроекта Дмитрий Исламов.

"После принятия законопроекта количество получателей пайкового угля увеличится в 2020 году почти на 9 000 человек в 22 регионах России, в первую очередь в Кузбассе и Ростовской области", - заявил "Интерфаксу" Исламов.

По его мнению, такой шаг позволит расширить категорию граждан, работников угольной промышленности, которые получают адресную социальную поддержку.

Инициатива законодателей направлена на поддержку наименее защищенных категорий граждан: пенсионеров-шахтеров, вдов, инвалидов труда, а также семей работников, погибших при исполнении ими своих трудовых обязанностей или вследствие профзаболевания. По словам Исламова, затраты на приобретение угля для отопления жилищ указанных лиц составляют весомую часть семейного бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении "Интерфакса"), на предоставление бесплатного пайкового угля в период с 2020 по 2030 год потребуется дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере 1,9 млрд рублей, в том числе на 2020 год – более 250 млн рублей.

До конца апреля 2019 года Минэнерго должно составить уточненный список получателей льготы и рассчитать необходимый объем угля.

"Законопроект еще ожидает рассмотрения в трех чтениях, а также прохождения в двух инстанциях – в Совете Федерации и у Президента РФ. Но люди ждут этого закона, и мы думаем, что он все-таки будет принят и поможет восстановить социальную справедливость в угледобывающих районах", - отметил депутат Госдумы, первый в России герой труда-шахтер Владимир Мельник.

Согласно действующему Федеральному закону N81 "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности", в настоящее время правом на получение пайкового угля обладают только те шахтеры, кто проработал 10 и более лет и вышли на пенсию до ликвидации предприятия.

В официальном релизе Госдумы уточняется, что сейчас льгота не распространяется на тех работников отрасли, кто "проработал 10 и более лет в организациях угольной промышленности с государственным участием, но вышел на пенсию после ликвидации предприятия". В первоначальной редакции закона от 20 июня 1996 года вышеуказанная категория сотрудников имела право на получение бесплатного пайкового угля, однако с 2005 года это право для них было отменено.

В России действует ряд других мер социальной поддержки, предполагающих получение льгот работниками предприятий угольной промышленности.

Так, Федеральный закон N84 "Дополнительное социальное обеспечение некоторых категорий рабочих, занятых в угольной промышленности" предусматривает дополнительное социальное обеспечение в виде доплаты к пенсии для рабочих угольных шахт. Кроме того, по специальной программе Правительства РФ все работники шахт подлежат социальному страхованию. На региональном уровне органы местной власти могут внедрять собственные программы, позволяющие улучшить условия жизни и труда шахтеров.