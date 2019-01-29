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29.01.19 17:51
45-градусные морозы идут в Западную Сибирь
"Очень суровые морозы, по-настоящему сильные, на юге Западной Сибири. В частности, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Хакасия. Температура будет ниже нормы на 12-14 градусов", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.
По словам метеоролога, столбики термометров в перечисленных субъектах будут опускаться местами до минус 45 градусов. Такой мороз задержится в Западной Сибири надолго - с 30 января до 4 февраля.
"Мы выпускаем предупреждение об опасном явлении, когда температура ниже нормы на 7 градусов. А здесь - на 12-14 градусов. Это по-настоящему опасно. Разумеется, уже предупреждены все службы, в том числе энергетики", - сказал собеседник агентства.
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