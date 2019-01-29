45-градусные морозы идут в Западную Сибирь

29.01.19 17:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 января. Interfax-Russia.ru - Резкое похолодание ожидается в регионах Западной Сибири со среды, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень суровые морозы, по-настоящему сильные, на юге Западной Сибири. В частности, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Хакасия. Температура будет ниже нормы на 12-14 градусов", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

По словам метеоролога, столбики термометров в перечисленных субъектах будут опускаться местами до минус 45 градусов. Такой мороз задержится в Западной Сибири надолго - с 30 января до 4 февраля.

"Мы выпускаем предупреждение об опасном явлении, когда температура ниже нормы на 7 градусов. А здесь - на 12-14 градусов. Это по-настоящему опасно. Разумеется, уже предупреждены все службы, в том числе энергетики", - сказал собеседник агентства.