|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.01.19 17:57
Уголовное дело о загрязнении земли химвеществами с ущербом в 27 млн рублей возбуждено в Татарстане
По данным ведомства, нарушение было выявлено осенью прошлого года инспекторами Юго-Восточного территориального управления.
"При демонтаже деэмульгаторной базы площадью 3542 кв.м. были обнаружены 15 резервуаров с химическими веществами. Результаты химического анализа проб почвы показали существенное превышение норматива по содержанию нефтепродуктов, бензолу, толуолу, формальдегиду", - говорится в сообщении.
Кроме того, в одной из точек на глубине двух метров были обнаружены строительные отходы.
Вред, причиненный земельным ресурсам, составил 27 млн 627 тыс. рублей. Ущерб природе в результате захламления отходами производства и потребления оценивается в 156 тыс. рублей, отмечает Минэкологии Татарстана.
Дело расследуется по ч.1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
|
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
.
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket