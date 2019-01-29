Уголовное дело о загрязнении земли химвеществами с ущербом в 27 млн рублей возбуждено в Татарстане

29.01.19 17:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 января. Interfax-Russia.ru - Загрязнение химическими веществами земель в Альметьевске (Татарстан) стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов республики во вторник.

По данным ведомства, нарушение было выявлено осенью прошлого года инспекторами Юго-Восточного территориального управления.

"При демонтаже деэмульгаторной базы площадью 3542 кв.м. были обнаружены 15 резервуаров с химическими веществами. Результаты химического анализа проб почвы показали существенное превышение норматива по содержанию нефтепродуктов, бензолу, толуолу, формальдегиду", - говорится в сообщении.

Кроме того, в одной из точек на глубине двух метров были обнаружены строительные отходы.

Вред, причиненный земельным ресурсам, составил 27 млн 627 тыс. рублей. Ущерб природе в результате захламления отходами производства и потребления оценивается в 156 тыс. рублей, отмечает Минэкологии Татарстана.

Дело расследуется по ч.1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).