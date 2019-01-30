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30.01.19 06:12
Участок автодороги закрыли из-за непогоды на Камчатке
"С утра 30 января закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 0 по 14 километр автодороги местного значения Рыбоконсервный завод-66 - аэропорт "Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района. Ограничение движения было введено в превентивных целях для организации работ по снегоочистке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, скопления автотранспорта на дороге нет. Спасатели рекомендуют автовладельцам пока воздержаться от поездок по указанному маршруту.
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