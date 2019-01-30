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30.01.19 06:24
Депутаты Заксобрания Приморья согласовали кандидатуру первого вице-губернатора
Ее кандидатуру поддержали 34 из 35 присутствующих депутатов, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.
В настоящее время В.Щербина - врио первого вице-губернатора Приморского края.
"Считаю, что данный руководитель способен наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти", - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, представляя депутатам кандидатуру В.Щербины.
В.Щербина замещала руководящие должности в администрации Корякского автономного округа, аппарате полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), правительстве Амурской области, возглавляла правительство Сахалинской области.
Первый вице-губернатор Приморья курирует вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.
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