Автобус с пассажирами снес бетонный столб в Хабаровске

30.01.19 06:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Пассажирский автобус врезался в железобетонный столб в Хабаровске, пострадали два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в среду.

"Автобус следовал по маршруту №40, в салоне находилось семь пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Они были переданы медикам и госпитализированы во вторую краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 07:55 местного времени (00:55 МСК) на проспекте 60-летия Октября. В результате происшествия столб упал на проезжую часть, перегородив движение для автомобилистов.