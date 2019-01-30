Все школы Биробиджана закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

30.01.19 06:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 января. Interfax-Russia.ru - Администрация Биробиджана Еврейской автономной области приняла решение закрыть все школы города на карантин до 5 февраля из-за превышения среди школьников эпидпорога по гриппу и ОРВИ, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии.

"Школы закрыты до 5 февраля включительно. Это вынужденная мера для того, чтобы остановить эпидемию ОРВИ и гриппа", - сказал представитель администрации.

В свою очередь, по данным регионального Роспотребнадзора на территории Биробиджана временно ограничены проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 133%.