Программа ремонта дорог Владивостока рассчитана на три года

30.01.19 06:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Программа ремонта дорог во Владивостоке, на которую выделено 4,5 млрд руб. после присвоения городу статуса столицы Дальнего Востока, рассчитана на три года, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Программа... рассчитана на три года. Поэтому в зависимости от результатов того, что будет сделано за 2019 год, будем принимать решение на 2020 и 2021 годы", - сообщил журналистам Ю.Трутнев.

Он добавил, что основные работы по ремонту дорог во Владивостоке должны быть сделаны до сентября.

"Хотелось бы, чтобы гости, приехавшие на ВЭФ (Восточный экономический форум - ИФ), увидели город с хорошими дорогами, развязками... Мы постараемся сделать рывок до сентября. Но профиль строительных работ достаточно широкий", - добавил вице-премьер, подчеркнув, что "работы должны проводиться и по ночам и интенсивно".