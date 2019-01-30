|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.01.19 06:43
Программа ремонта дорог Владивостока рассчитана на три года
"Программа... рассчитана на три года. Поэтому в зависимости от результатов того, что будет сделано за 2019 год, будем принимать решение на 2020 и 2021 годы", - сообщил журналистам Ю.Трутнев.
Он добавил, что основные работы по ремонту дорог во Владивостоке должны быть сделаны до сентября.
"Хотелось бы, чтобы гости, приехавшие на ВЭФ (Восточный экономический форум - ИФ), увидели город с хорошими дорогами, развязками... Мы постараемся сделать рывок до сентября. Но профиль строительных работ достаточно широкий", - добавил вице-премьер, подчеркнув, что "работы должны проводиться и по ночам и интенсивно".
|
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket