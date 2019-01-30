Восточный экономический форум во Владивостоке ждут изменения

30.01.19 07:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который ежегодно проходит во Владивостоке.

"Форум будет другим. Все секреты сейчас открывать не буду. Мы готовим ряд предложений В.Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил в среду журналистам Ю.Трутнев.

Он отметил, что изменения проводятся "не потому, что получалось плохо".

"Каждый год не может быть одинаковым, будем изменяться и совершенствоваться", - отметил вице-премьер.

Также он добавил, что в 2019 году планирует существенно увеличить свое участие в форуме Индия.