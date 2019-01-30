Еще 5,2 млрд рублей могут выделить на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в ближайшее время

30.01.19 08:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в ближайшее время примет решение о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток.

"На эти цели (в 2019 году - ИФ) было профинансировано 2,8 млрд. Мы уже подготовили проект постановления правительства и с Дмитрием Медведевым обсуждали дополнительные 5,2 (млрд руб. - ИФ). Это увеличивает сумму выделенных средств практически в три раза. Решение об этом будет принято в самое ближайшее время", - сообщил в среду журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он добавил, что появились новые категории льготников, которые попадают под субсидированные авиаперевозки.

"До конца емкости рынка и того количества людей, кто захочет воспользоваться, не знаем, но деньги будут увеличены в три раза", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил выделить дополнительно 5,2 млрд руб. на субсидирование перелетов с Дальнего Востока в центральную часть страны. Реализация предложения, по данным министерства, позволит перевезти в 2019 году на льготных условиях дополнительно "не менее 785 тыс. пассажиров".

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий - 2,9 млрд руб. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Ранее участвующий в программе "Аэрофлот" сообщил, что распродал все билеты по субсидированным тарифам на рейсы с Дальнего Востока, а также внутри ДФО за шесть дней. Как отмечалось, перевозчик получил в этом году на эти цели всего 793,4 млн руб. субсидий, хотя запрашивал у Росавиации 2,092 млрд руб. Руководство "Аэрофлота" обратилось в Минтранс с просьбой дать поручение Росавиации выделить ему всю запрошенную сумму.