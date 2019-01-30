Почти 70 дорог в Саратовской области остаются недоступными для автомобилей из-за снега

30.01.19 08:42

© РИА Новости. Алексей Фурман

30 января. Interfax-Russia.ru - Около 70 автомобильных дорог в Саратовской области остаются закрытыми для движения транспорта из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба губернатора в среду.

"В Саратовскую область пришел отряд тяжелой техники МЧС из Самары, который направлен в Озинский район на границу с Казахстаном. 19 единиц специальной техники, предоставленные Минобороны РФ, будут вести расчистку дорог к селам Питерского и Новоузенского районов", - приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Радаева.

Губернатор потребовал в течение среды обеспечить проезд ко всем населенным пунктам области.

Как сообщалось, сильные снегопады накрыли регион еще в середине декабря. Из-за непогоды периодически закрывается аэропорт "Саратов-Центральный", возникают проблемы на федеральных и областных автотрассах. Областной центр с начала января в будни ежедневно стоит в 10-балльных пробках.

Накануне в Саратовскую область прибыли спасатели из Самары, расчищать снег помогают военные, дислоцированные в регионе.