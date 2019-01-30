Уголовное дело о лжеминировании 48 объектов возбуждено в Барнауле

30.01.19 08:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по ложным сообщениям о минировании 48 объектов социальной инфраструктуры возбуждено в Барнауле и находится на контроле прокурора города, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), говорится в сообщении.

Установлено, что 28 января на электронные адреса не менее 48 объектов социальной инфраструктуры города Барнаула поступили сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или других действиях, которые могли бы привести к гибели людей или причинению значительного имущественного ущерба.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств.