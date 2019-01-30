Школьники нескольких городов ЯНАО остались дома из-за 40-градусных морозов

30.01.19 09:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Сильные морозы стали причиной отмены занятий у школьников в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Как сообщается на сайте департамента образования Салехарда, в городе в среду минус 42 градуса, поэтому учащимся в первую смену с 1-го по 11-й класс не рекомендовано посещать занятия.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Нового Уренгоя агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что такие же рекомендации из-за 42-градусных морозов даны и у них в городе.

В ЕДДС Ноябрьска агентству сказали, что не посещать занятия рекомендовано учащимся в первую смену с первого по седьмой классы. В среду в Ноябрьске минус 37 градусов.