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30.01.19 09:18
Учебные заведения Перми отправили на карантин из-за гриппа и ОРВИ
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно. В связи с карантином день открытых дверей для родителей первоклассников в пермских школах, запланированный на 2 февраля, переносится на 9 февраля", - говорится в сообщении.
Во время карантина будет организовано дистанционное обучение школьников.
Также будет ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе.
По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 21 по 27 января эпидемический порог среди населения превышен на 37,2%. Среди заболевших отмечается циркуляция вирусов гриппа типа А. Тенденция к росту заболеваемости продолжается, это создает угрозу для дальнейшего распространения заболевания.
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