Учебные заведения Перми отправили на карантин из-за гриппа и ОРВИ

30.01.19 09:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Власти Перми приняли решение о введении с 31 января карантина в образовательных учреждениях города из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте мэрии в среду.

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно. В связи с карантином день открытых дверей для родителей первоклассников в пермских школах, запланированный на 2 февраля, переносится на 9 февраля", - говорится в сообщении.

Во время карантина будет организовано дистанционное обучение школьников.

Также будет ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 21 по 27 января эпидемический порог среди населения превышен на 37,2%. Среди заболевших отмечается циркуляция вирусов гриппа типа А. Тенденция к росту заболеваемости продолжается, это создает угрозу для дальнейшего распространения заболевания.