Уголовное дело возбуждено в отношении напавшего на стюардессу авиадебошира рейса Петербург-Анталия

30.01.19 09:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении авиадебошира, который нанес травмы стюардессе самолета рейса "Санкт-Петербург - Анталия", сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

"Уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство",- отмечается в сообщении.

По версии следствия, 29 января 2019 года примерно в 13:35 мск самолет, летевший из Петербурга в Анталию, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного поведения пассажира.

"На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего женщина получила телесные повреждения. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан", - подчеркивает пресс-служба.

Проводятся следственные действия.