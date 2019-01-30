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30.01.19 09:45
Уголовное дело возбуждено в отношении напавшего на стюардессу авиадебошира рейса Петербург-Анталия
"Уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство",- отмечается в сообщении.
По версии следствия, 29 января 2019 года примерно в 13:35 мск самолет, летевший из Петербурга в Анталию, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного поведения пассажира.
"На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего женщина получила телесные повреждения. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан", - подчеркивает пресс-служба.
Проводятся следственные действия.
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