|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.01.19 09:58
Эпидемия ОРВИ зарегистрирована в Челябинской области
"В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая, уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 20%", - говорится в сообщении.
Рост заболеваемости за четвертую неделю января отмечен по всем возрастным группам, максимальный - среди школьников 7-14 лет (на 40%). Всего за четвертую неделю года зарегистрировано почти 30 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 26%.
Рост заболеваемости отмечен в 36 муниципальных образованиях региона, эпидпорог превышен в 25 из них.
В Челябинске зарегистрировано почти 12 тыс. новых случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости выше эпидпорога на 9%.
На карантин закрыты все школы Кизильского района, а также ряд школ и классов еще в 11 муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что с 24 января введен карантин в медицинских и социальных учреждениях области.
|
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket