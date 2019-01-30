Эпидемия ОРВИ зарегистрирована в Челябинской области

30.01.19 09:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 января. Interfax-Russia.ru - Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области, по данным на конец января, превысил эпидпорог на 20%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в среду.

"В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая, уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 20%", - говорится в сообщении.

Рост заболеваемости за четвертую неделю января отмечен по всем возрастным группам, максимальный - среди школьников 7-14 лет (на 40%). Всего за четвертую неделю года зарегистрировано почти 30 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 26%.

Рост заболеваемости отмечен в 36 муниципальных образованиях региона, эпидпорог превышен в 25 из них.

В Челябинске зарегистрировано почти 12 тыс. новых случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости выше эпидпорога на 9%.

На карантин закрыты все школы Кизильского района, а также ряд школ и классов еще в 11 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что с 24 января введен карантин в медицинских и социальных учреждениях области.