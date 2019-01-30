Десятки классов в 14 школах закрылись на карантин в Воронеже

30.01.19 10:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Внеочередные каникулы объявлены в ряде школ Воронежа в связи с высокой заболеваемостью учеников ОРВИ.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в настоящее время временно приостановлены учебные занятия в 44-х классах 14-ти общеобразовательных учреждений Воронежа.

"Полностью закрытых муниципальных общеобразовательных школ и детских садов нет", - добавили в горадминистрации.

Вместе с тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю января в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями в медучреждения региона обратились более 9 тыс. человек, в том числе детей до 14 лет - 5,4 тыс.

Показатели заболеваемости как среди населения в целом, так и во всех возрастных группах отмечаются ниже эпидемических порогов. Удельный вес детей в заболеваемости ОРВИ составил 60,5%.