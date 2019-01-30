Все школы закрыты в Великом Новгороде из-за звонков об их минировании

30.01.19 10:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 января. Interfax-Russia.ru - Все средние учебные заведения в Великом Новгороде закрыты в среду из-за утренних анонимных звонков об их минировании, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Новгородской области.

"По решению регионального министерства образования в школах и гимназиях областного центра учеба прекращена как минимум на сутки, дети и персонал эвакуированы, школьников отправляют по домам", - сказал собеседник агентства.

Во всех учебных заведениях проводятся проверки помещений на наличие взрывных устройств.

"Эвакуация также проводится в областной клинической больнице, где отменены поликлинический прием и плановые операции", - добавили в правительстве.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием УМВД.