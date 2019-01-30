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30.01.19 10:19
Все школы закрыты в Великом Новгороде из-за звонков об их минировании
"По решению регионального министерства образования в школах и гимназиях областного центра учеба прекращена как минимум на сутки, дети и персонал эвакуированы, школьников отправляют по домам", - сказал собеседник агентства.
Во всех учебных заведениях проводятся проверки помещений на наличие взрывных устройств.
"Эвакуация также проводится в областной клинической больнице, где отменены поликлинический прием и плановые операции", - добавили в правительстве.
"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием УМВД.
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