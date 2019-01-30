Грубые нарушения санитарии выявлены в школе Оренбуржья, где отравились ученики

30.01.19 10:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 января. Interfax-Russia.ru - Бактерии кишечной палочки обнаружены на кухонной утвари в столовой школы в городе Ясный Оренбургской области, где отравились ученики.

"По результатам лабораторного обследования больных, сотрудников пищеблока и проведенных исследований продуктов, пищевое отравление у детей вызвал энтерококк. В смывах с инвентаря на пищеблоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону.

По решению Ясненского суда, работа школьной столовой приостановлена на 30 суток.

Все дети уже приступили к занятиям, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 22 января недомогание почувствовали 23 учащихся средней общеобразовательной школы N 2 в городе Ясный. Из них восемь человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы, 15 учеников получали медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Прокуратура проводила проверку соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.