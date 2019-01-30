Обрушившееся здание в центре Брянска было самостроем

30.01.19 10:31

Фото издания Брянск Today

30 января. Interfax-Russia.ru - Строительство здания по улице Красноармейской в Брянске, где во вторник произошло обрушение временной крыши и части стены, велось без разрешительных документов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что самострой был зафиксирован управлением по строительству и развитию территории Брянска весной 2018 года. Проверка Государственной строительной инспекции Брянской области подтвердила незаконность строительства, владельцев земельного участка привлекли к административной ответственности.

"Ни административная ответственность, ни штрафные санкции не остановили правонарушителей. Брянская городская администрация в мае прошлого года направила в адрес самовольных застройщиков требование о добровольном демонтаже самостроя. Владельцы участка требование проигнорировали",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в июне горадминистрация подала иск в Советский райсуд Брянска о сносе самовольной постройки. В ноябре 2018 года суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. Власти Брянска подали апелляцию, которая сейчас находится на рассмотрении в Брянском областном суде.

В пресс-релизе не называется владелец земельного участка, на котором велось строительство.

Местные интернет-агентства пишут, что самострой "предположительно хотели использовать то ли под отель, то ли под хостел".