Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

30.01.19 10:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 января. Interfax-Russia.ru - Четыре машины столкнулись в Кочубеевском районе Ставропольского края, есть пострадавшие, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"30 января около 7:30 мск на 4 километре автодороги "Подъезд к Черкесску" водитель "Фольксваген Гольф" не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Приорой", а затем с "Форд Фокусом", "Приора" по инерции столкнулась с ВАЗ-2112", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, шесть взрослых участников ДТП были доставлены в больницу: двум назначено амбулаторное лечение, остальных осматривают врачи на предмет наличия травм и необходимости в госпитализации.

В автомобиле "Форд" на заднем сидении пристегнутый ремнем безопасности, находился восьмилетний ребенок, который благодаря соблюдения правил перевозки травм не получил.

"На месте происшествия работают сотрудники ДПС, рассматривается несколько версий случившегося, информация о пострадавших уточняется", - отмечается в пресс-релизе.