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30.01.19 10:31
Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье
"30 января около 7:30 мск на 4 километре автодороги "Подъезд к Черкесску" водитель "Фольксваген Гольф" не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Приорой", а затем с "Форд Фокусом", "Приора" по инерции столкнулась с ВАЗ-2112", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, шесть взрослых участников ДТП были доставлены в больницу: двум назначено амбулаторное лечение, остальных осматривают врачи на предмет наличия травм и необходимости в госпитализации.
В автомобиле "Форд" на заднем сидении пристегнутый ремнем безопасности, находился восьмилетний ребенок, который благодаря соблюдения правил перевозки травм не получил.
"На месте происшествия работают сотрудники ДПС, рассматривается несколько версий случившегося, информация о пострадавших уточняется", - отмечается в пресс-релизе.
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