Русский музей проведет дополнительные обследования картины Куинджи, когда она вернется в Петербург

30.01.19 11:00

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30 января. Interfax-Russia.ru - После того, как похищенная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернется в Русский музей, будут проведены дополнительные обследования полотна.

"Когда именно картина будет возвращена, нам пока неизвестно. Подробности транспортировки обычно не разглашаются. Как только полотно вернется в Русский музей, будут проведены ее дополнительные обследования", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-служба музея в среду.

По словам собеседника, после обследований будет проведена необходимая реставрация. "Картины будет отреставрирована специалистами Русского музея", - добавили в пресс-службе.