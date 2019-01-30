Сенатора от КЧР Арашукова задержали по подозрению в убийстве

30.01.19 13:34

© РИА Новости. Пресс-служба Совета Федерации РФ

30 января. Interfax-Russia.ru - Задержанному сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову вменяется создание преступного сообщества и заказное убийство лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова в 2010 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Р.Арашуков подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и статьей 105 УК РФ (убийство). По данным правоохранительных органов, он причастен к организации убийства лидера карачаевского молодежного движения Аслана Жукова в 2010 году, сказал собеседник агентства.

По его словам, осенью прошлого года три фигуранта уголовного дела об убийстве А.Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Р.Арашуков.

Другой источник агентства сообщил, что в пособничестве в убийстве А.Жукова также подозревается один из близких родственников Р.Арашукова.

"По предварительной информации, пособником в убийстве лидера молодежного движения в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова мог быть зять сенатора Арушукова, который выступил посредником между заказчиком и исполнителем убийства. На данный момент его местоположение неизвестно", - сказал собеседник агентства.

В СКР агентству подтвердили, что что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в рамках расследования уголовного дела.

"Подтверждаем задержание Рашукова в рамках расследования уголовного дела", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко рассказала, что сенатор Р.Арашуков задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году.

"Продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова и других преступлений", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям члена Совета Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкессии Р.Арашукова.

"По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора 30 января 2019 года Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого", - сказала представитель СК.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Федерации началось в "закрытом" режиме.

По словам источника агентства, Совет Федерации дал согласие на арест Р.Арашукова, его задержали в зале заседаний.

"Докладывал по этому вопросу генеральный прокурор Юрий Чайка. Но также принимали участие и глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин и его заместитель", - отметил собеседник агентства.

В сентябре 2018 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело об убийствах в 2010 году А.Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" А.Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с А.Жуковым.

В 2012 году горсуд Черкесска признал Р.Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе нынешнего года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство А.Жукова.

В настоящее время следствие по делу об убийстве А.Жукова возобновлено, сообщали ранее в пресс-службе регионального управления СК.

Ф.Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Ф.Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Ф.Шебзухова были осуждены четверо местных жителей - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.