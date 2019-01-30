Около 53 млрд рублей будет вложено в строительство новых ТПУ в Москве - Хуснуллин

30.01.19 11:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 января. Interfax-Russia.ru - Москва вложит в строительство транспортной составляющей пересадочных узлов около 53 млрд рублей, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время в Москве в стадии проектирования строительства уже находятся 96 транспортных хабов. Программа строительства ТПУ из года в год будет набирать обороты и развиваться", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что из бюджета в строительство транспортных составляющих этих узлов будет выделено 53 млрд рублей.

"При этом я хочу подчеркнуть, что каждый вложенный в строительство таких объектов бюджетом рубль принесет не менее 3 рублей частных инвестиций. Мы ожидаем, что проекты ТПУ принесут нам таким образом от 150 до 250 млрд рублей", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что основной задачей ТПУ является организация комфортной пересадки между различными видами транспорта. "Все наши транспортные узлы имеют пересечение различных линий метро, Московского центрального кольца, будущих московских центральных диаметров, а также радиальных железнодорожных линий. Однако помимо чисто транспортных функций, эти хабы имеют и градостроительное значение, они становятся настоящими точками экономического роста и притяжения", - отметил М.Хуснуллин.

Он добавил, что все проекты ТПУ предполагают масштабное благоустройство и развитие территорий около транспортных объектов - это и создание площадей, парков, скверов, пешеходных и прогулочных зон.