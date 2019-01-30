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30.01.19 11:48

Полиции могут разрешить сбивать дроны, пролетающие над митингами в РФ

© РИА Новости. Анна Огородник
30 января. Interfax-Russia.ru - В Госдуме разработан законопроект о регулировании использования беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и членом комитета Николаем Ковалевым.

Полиция в соответствии с проектом закона получит право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов (БВС) в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории", а также "пресекать несанкционированное нахождение БВС в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими", говорится в сообщении.

О необходимости введения таких ограничений полиция должна будет уведомить Росавиацию и организаторов соответствующего массового мероприятия, говорится в сообщении.

Полномочиями по регулированию использования беспилотников предложено наделить Росгвардию, Федеральную службу охраны (ФСО) и ФСБ.

Авторы законопроекта указывают, что регулирование необходимо для защиты жизни и здоровья граждан, в антитеррористических целях, при этом поправки не вводят никаких новых ограничений или запретов на использование беспилотных воздушных судов.

"Цель (поправок) упорядочить и законодательство, поскольку массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и многие правовые вопросы, в первую очередь, касающиеся безопасности использования БВС и защиты жизни и здоровья граждан, остаются неурегулированными", - отметил В.Пискарев.

"В соответствии с Воздушным кодексом РФ любые БВС весом от 250 грамм подлежат учету, а о планируемом полете, его месте и времени обязательно необходимо уведомлять соответствующие органы. Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон, за это предусмотрен административный штраф", - сказал он.

В.Пискарев напомнил, что в Москве использование беспилотников - коптеров, дронов, авиамоделей - в пределах МКАД полностью запрещено с 2016 года, но не законом, а приказом Министерства транспорта.

За последние годы число нарушений закона с использованием БВС выросло вдвое.

"Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций - так было в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий. А в 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть было не пострадали дети - школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле. Очевидно, что дополнительные меры регулирования здесь необходимы, и наши правоохранительные органы и спецслужбы должны иметь все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал В.Пискарев.

Такое регулирование, по его словам, есть в США, Канаде, Китае, странах Евросоюза.

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