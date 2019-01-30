Школы и административные учреждения массово эвакуируют в регионах Северо-Запада из-за звонков о минировании

30.01.19 13:02

© РИА Новости. Игорь Катаев

30 января. Interfax-Russia.ru - Школы, здания городских администраций, медучреждения массово эвакуируют в нескольких регионах Северо-Запада в среду из-за звонков о минировании.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ Архангельской области, на электронную почту нескольких организаций и учреждений Архангельской области поступили анонимные сообщения о минировании объектов.

"В данный момент правоохранительными органами проводятся проверки", - рассказал собеседник агентства.

В социальных сетях жители пишут о прекращении занятий в школах № 62, 35, проверке в Архангельской областной больнице, ряде детских садов и главпочтамте.

По информации пресс-службы мэрии столицы Поморья, по итогам заседания штаба ЧС принято решение освободить учащихся всех школ города от занятий.

В свою очередь источник в экстренных службах Мурманска сообщил "Интерфаксу", что в администрацию города поступила информация о возможном нахождении в здании взрывного устройства.

"Идет эвакуация как сотрудников мэрии, так и правительства Мурманской области, поскольку они находятся по одному адресу в центре города - проспект Ленина, д.75", - рассказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь губернатора Заполярья Анна Булатова сообщила "Интерфаксу", что в настоящее время в здании правительства продолжается обследование помещений.

Эвакуируют и сотрудников управления "Мурманского морского рыбного порта". Пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко рассказал журналистам о поступившем им сообщении о взрывном устройстве в здании.

В мэрии Вологды "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время эвакуированы учащиеся 10 школ. "Старшие классы распускаются по домам, маленькие дети направляются в ближайшие детские сады", - отметили в администрации.

По информации замминистра образования Карелии Татьяны Васильевой, звонки о минировании поступили в среду в школы Прионежского района. "Сейчас проверяем информацию", - сказала она.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу" об эвакуации сотрудников мэрии Петрозаводска. Они размещены в соседнем здании ЗАГСа.

Кроме того, в пресс-службе администрации Псковской области "Интерфаксу" сообщили, что в среду отменены занятия в первой смене во всех школах регионального центра. "Ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий, на данный момент, не подтвердилось", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, из-за звонков о минировании в среду были закрыты все школы Великого Новгорода.