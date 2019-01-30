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Сообщения о "минирований" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ зафиксированы в Центральной России

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
30 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы в регионах Центральной России проводят проверки по сообщениям о заложенных взрывных устройствах в ряде государственных учреждений, социальных объектов и торговых комплексов.

В пресс-службе администрации Курской области "Интерфаксу" сообщили, что в среду в социальных сетях появилась информация о том, что в регионе заминировано несколько зданий.

Пресс-служба со ссылкой на заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова сообщает, что решением главы региона Романа Старовойта введен режим "Повышенная готовность".

"С утра стали поступать ложные звонки. Все службы оперативно отреагировали. После проведения проверочных мероприятий, угрозы не подтвердились. Просим курян сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к этой ситуации", - приводятся в сообщении слова М.Горбунова.

Как сообщается на официальном портале администрации Орловской области, в среду поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах на объектах государственных и частных организаций, расположенных на территории Орла.

"По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, утром среды поступили сообщения о минировании здания администрации области, школы №51, поликлиники при детской больнице, управления Роспотребнадзора, а также торговых центров "Радуга" и "Водолей".

В полиции, МЧС и УФСБ эту информацию не комментируют.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Тульской области также поступают сообщения о взрывных устройствах на объектах. Большая часть "заминированных" зданий и учреждений, в первую очередь больниц и школ, - в Туле, Новомосковске и Киреевском районе.

"Все сообщения, в основном, поступали по электронной почте или через социальные сети. В целях безопасности проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По информации из соцсетей, в Рязани утром были эвакуированы посетители в торгово-развлекательных центрах "Премьер" и "Круиз", а также ученики и сотрудники 11 школ. Информация уточняется, комментариев от силовых структур в настоящее время не поступало.

В администрации Брянска "Интерфаксу" сообщил, что в среду утром также после сообщения о минировании эвакуировали административное здание, где находится мэрия и горсовет.

По словам собеседника агентства, "на улице они находились недолго и после того, как здание обследовали спецслужбы, все вернулись на работу". Тревога оказалась ложной.

Пользователи соцсетей сообщают, что также утром в Брянске из-за угрозы минирования были отпущены домой ученики и учителя шести школ и двух торговых центров.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Ранее о массовых эвакуациях сообщалось из Тамбовской, Ивановской и Калужской областей.

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