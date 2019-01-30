Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на 30 млрд руб

30.01.19 13:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 января. Interfax-Russia.ru - В Следственном комитете подтвердили задержание отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова - по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан его (Рауфа - ИФ) отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, СКР проводит массовые обыски в нескольких городах России по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, устанавливаются другие возможные соучастники.

"Следователями СК России совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям", - заявила она.