Арестован экс-глава "Заинского сахара", обвиняемый в многомиллионных хищениях

30.01.19 13:57

© РИА Новости. Андрей Старостин

30 января. Interfax-Russia.ru - Председатель совета директоров ООО "Кузбассавто", ранее занимавший пост гендиректора ОАО "Заинский сахар" (входит в татарстанский холдинг "Агросила"), Шамиль Мингазов арестован в рамках расследования дела о краже имущества предприятия на 113 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда Казани в среду.

Накануне суд вынес постановление о взятии под стражу Ш.Мингазова, который был задержан 27 января.

"Суд счел ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. Постановлено: в отношении Ш.Мингазова избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта", - сказал собеседник агентства.

По данным суда, Ш.Мингазов подозревается по п."б" ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение).

Кроме того, следствие полагает, что в 2016 году Ш.Мингазов незаконно передал своему заместителю по коммерции 50 тыс. рублей за реализацию неучтенного сахара компании.

"Следователь указал, что Ш.Мингазов для получения выгоды вступил в договор с заместителем по производству и замом по коммерции, а также неустановленными лицами, которые похитили имущество ОАО "Заинский сахар" (сахар - ИФ) на общую сумму в 113 млн 300 тыс. рублей, которое впоследствии реализовали", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ш.Мингазов являлся гендиректором ОАО "Заинский сахар" с января 2014 года по апрель 2017 года.

В холдинге "Агросила" агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что Ш.Мингазов возглавлял "Заинский сахар" в 2014-2017 годах.

"Для компании явилась неожиданной выявленная схема хищения на заводе, путем создания неучтенной продукции работниками ОАО "Заинский сахар" в сезон производства 2016-2017. Сумма ущерба, причиненная компании, является значительной и составляет более 100 млн рублей. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством органами следствия ведется расследование уголовного дела, результатом которого будет полное и объективное рассмотрение всех обстоятельств дела", - сообщил агентству начальник правового управления АО "Агросила" Азат Сагитов.

Кроме того, как сообщалось, Ш.Мингазов является председателем совета директоров ООО "Кузбассавто" (Казань), которое в декабре 2018 года открыло в Кемеровской области сборочное производство автобусов китайской Zhengzhou Yutong Bus Сo. Ltd мощностью 2 тыс. автобусов в год.

Со ссылкой на данные пресс-службы администрации Кемеровской области сообщалось также, что реализация проекта по производству автобусов ведется в рамках соглашения, подписанного в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года. Соглашение подписали, в частности, Ш.Мингазов, глава Еврейской автономной области Александр Левинталь и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно данным официального сайта ОАО "Заинский сахар", компания является одним из крупнейших производителей сахара в РФ.

"Агросила" является многопрофильным вертикально интегрированным агрохолдингом. Холдинг работает в четырех основных направлениях: мясной бизнес, сахарный, молочный и сельскохозяйственный бизнес.