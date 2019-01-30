Петербург выкупит у Минобороны площади, чтобы расширить Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке

30.01.19 13:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 января. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга договорились с министерством обороны РФ о выкупе площадей в Соляном переулке для расширения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба администрации губернатора в среду.

В среду врио губернатора города Александр Беглов посетил музей, который в настоящее время находится на реставрации и реконструкции.

Как отмечается в сообщении, А.Беглов также осмотрел помещения, принадлежащие Минобороны РФ, которые находятся над музеем. Глава города сообщил, что принято решение о выкупе этих помещений, и дал указание подготовить все документы. Площади на третьем и четвертом этажах будут приобретены за счет средств городского бюджета, в них планируется разместить фондохранилище музея.

"Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших", - цитирует А.Беглова пресс-служба.

К настоящему времени в музее завершено восстановление архитектурно-лепного декора, проведены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов здания, идет ремонт подвальных помещений, инженерных сетей, полов, дверных блоков и парадной лестницы. Работы выполняются в соответствии с графиком. Открытие музея запланировано на 8 сентября 2019 года, подчеркивается в сообщении.