Сообщения о минировании госучреждений в Мурманской и Вологодской областях оказались ложными

30.01.19 14:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 января. Interfax-Russia.ru - Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ряде школ и учреждений в Мурманске, Вологде и Череповце не подтверждены.

"С самого утра мне начала поступать информация об анонимных звонках и письмах, в которых сообщается о взрывных устройствах в школах и торговых центрах Вологодской области. Факт веерной рассылки подобных электронных писем подтверждается по многим регионам страны", - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области губернатора региона Олега Кувшинникова.

Как отмечается в релизе, ни один из фактов минирования социальных объектов Вологды и Череповца не подтвердился.

Кроме того, в УФСБ по Мурманской области сообщили, что в среду после звонков с угрозами взрыва в Мурманске прошла эвакуация "некоторых учреждений социальной инфраструктуры и органов государственной власти".

"В рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведется проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В УФСБ подчеркивают, что личности звонивших будут установлены.

По данным информированного источника, сообщения о минировании не подтвердились и в Карелии.