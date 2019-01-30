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30.01.19 14:23
Сообщения о минировании госучреждений в Мурманской и Вологодской областях оказались ложными
"С самого утра мне начала поступать информация об анонимных звонках и письмах, в которых сообщается о взрывных устройствах в школах и торговых центрах Вологодской области. Факт веерной рассылки подобных электронных писем подтверждается по многим регионам страны", - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области губернатора региона Олега Кувшинникова.
Как отмечается в релизе, ни один из фактов минирования социальных объектов Вологды и Череповца не подтвердился.
Кроме того, в УФСБ по Мурманской области сообщили, что в среду после звонков с угрозами взрыва в Мурманске прошла эвакуация "некоторых учреждений социальной инфраструктуры и органов государственной власти".
"В рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведется проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В УФСБ подчеркивают, что личности звонивших будут установлены.
По данным информированного источника, сообщения о минировании не подтвердились и в Карелии.
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