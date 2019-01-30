Температура воздуха в Крыму превысила норму на 8 градусов

30.01.19 14:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Теплая погода установилась в Крыму, превысив в среду климатическую норму на 8 градусов, сообщили "Интерфаксу" в региональном гидрометцентре.

"Сейчас средние суточные температуры выше климата (климатической нормы - ИФ) - это наблюдения за 30 лет. В отдельные дни - на 2-3 градуса выше климата, сегодня очень тепло - на 8 градусов выше", - сказала руководитель гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее данным, в ближайшие дни температура воздуха в Крыму будет днем на уровне 10-15 градусов тепла, ночью - плюс 2-7 градусов. Такая погода сохранится до 7 февраля.

"Здесь аномалии нет. В Крыму в феврале часто бывают периоды такой теплой погоды, когда на территорию полуострова поступают воздушные массы с акватории Средиземного моря, тропические воздушные массы", - пояснила синоптик.

Как сообщила агентству директор ботанического сада Крымского федерального университета Анна Репецкая, аномально ранних цветений на полуострове не наблюдается.

"Дело в том, что для Крыма характерны такие перепады температуры. Кроме того, развитие растений в зимний период тормозит не только температура, но и длина светового дня - сейчас он еще короткий. А вот к концу февраля, началу марта день станет длиннее, растения начнут пробуждаться", - уточнила она.

Как сообщалось, в середине января на южном берегу Крыма зацвели первые подснежники.