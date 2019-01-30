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30.01.19 14:34
Три военных самолета США провели разведку вблизи Крыма
По их сведениям, в операции были одновременно задействованы самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.
Самолеты, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии, курсировали вдоль западного, юго-западного и южного побережья полуострова. При этом морской разведчик P-8A Poseidon длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к побережью на расстояние около 32 км.
В последнее время отмечается значительный рост количества американских разведывательных полетов вблизи российских границ. Как сообщалось, во вторник у российских рубежей в регионе Балтики совершили разведывательные полеты два американских военных самолета. В понедельник были зафиксированы три таких полета, в частности, американские самолеты вели разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
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